Пушков: 2022 год - это год кризиса между Москвой и Вашингтоном

Надежды на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут измениться, в настоящее время маловероятны. И только когда будет установлен новый мировой порядок, между двумя государствами будет меньше конфликтов.

Так заявил в интервью с Ukraina. ru российский сенатор Алексей Пушков.

"США-это гегемон, который постепенно теряет свои позиции в мире, — сказал экс- председатель Комитета Госдумы по международным делам. — Они потерпели очень серьезное поражение на Ближнем Востоке, они потеряли Сирию, они проиграли битву за Афганистан, они были вынуждены вывести почти все свои войска из Ирака в конце 2021 года”.

По словам Пушкова, официальные лица США "пытаются сохранить свое доминирующее влияние, вступая в конфликты одновременно с Россией и Китаем, хотя и с разной степенью интенсивности, что создает нервную обстановку как в Америке, так и в остальном мире".

"США больше не относятся к нам как к второстепенной державе, — объяснил он. — Они относятся к нам как к высшей державе, именно поэтому они называют Россию, а не Китай, одной из главных проблем, стоящих перед администрацией Байдена в 2022 году”.

Пушков предупредил, что это будет 2022 год — это "год кризиса между Вашингтоном и Москвой”.

"Как я понимаю, сейчас они хотят решить "русскую проблему", то есть подчинить себе практически всю Европу, оттеснив Россию на самые ее окраины, — сказал он. — Это именно то, для чего им нужна Украина. Следующим этапом будет политическая или даже военная конфронтация с Китаем”.

Пушков добавил, что политическая и финансовая элита Америки "считает, что они единственные, кто может управлять миром”, и не намерена позволять кому-либо другому встать у руля.

"Таким образом, до тех пор, пока не будет установлен новый мировой порядок, в котором США будут слабее и их роль уменьшится, мы будем находиться в более или менее остром политическом конфликте с ними”.

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