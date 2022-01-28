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Автор Николай Ткаченко

Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России

Политика

В России часто высказывается недовольство действующей властью. Но что будет, если в стране произойдёт государственный переворот и власть сменится насильственным путём? На этот вопрос ответил учёный-востоковед, политолог Евгений Сатановский, в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России

Эксперт заметил, что власть везде коррумпирована, и нет такой страны, где она не коррумпирована. И в Америке, и в Европе тоже. Однако то, что власть сменяют, по его мнению, намного хуже.

"И это наше будущее, которое будет у нас, когда и если наша власть улетит", — заявил аналитик.

По его словам, Россия при этом вообще прекратит своё существование, её не будет. А останется пять-шесть или десять стран, некоторые из которых возглавят люди, сегодня являющиеся губернаторами, а кто-то из них был даже президентом.

"Но страны не будет! И ничего хорошего в этом точно не будет", — выразил уверенность политолог.

Он добавил, что нельзя не говорить об этом. А не отбросить противника от своих границ любой ценой может только абсолютный негодяй, удивительный болван или предатель, которых, впрочем, у нас очень много во власти, заключил Сатановский.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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