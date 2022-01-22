В посольстве РФ ответили на угрозы Токио "действовать" в отношении России

В российском посольстве в Японии резко ответили на попытки угроз в адрес Москвы. Так, согласно сообщению дипмиссии, Фумио Кисида заявил о "неких сильных действиях" в контексте "украинского конфликта".

Кроме того, премьер заявил, что эти самые действия "скоординированы с Соединёнными Штатами и другими союзниками и партнёрами".

"Очевидны неприемлемость и бессмысленность таких сентенций, равно как и их контрпродуктивность для атмосферы российско-японских отношений и диалога. Искренне советовали бы японским коллегам глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО, а также непредвзято оценить агрессивную деятельность североатлантического альянса по его расширению на Восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней с нами Украины", — говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Речь идёт о заявлении Фумио Кисиды в рамках онлайн-переговоров с президентом Америки Джо Байденом. Согласно информации, на конференции лидеры стран договорились тесно сотрудничать по ситуации с "украинским конфликтом".

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