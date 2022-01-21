Политолог Баширов объяснил, как изменится ситуация после признания ДНР и ЛНР

На фоне сегодняшних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к президенту Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. Это красивая игра Кремля и ещё один сигнал о решимости обеспечивать безопасность нашей страны. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что последствия такого шага, то есть признания ЛДНР, понятны. И выльются они в решительное изменение положения непризнанных республик.

"Это кардинально изменит ситуацию в Донбассе с военной точки зрения, территории выйдут из состава Украины, и республики будут претендовать на создание государств в рамках административных границ областей в составе Украины".

Ясно, что это будет конец Минских соглашений, добавил аналитик. Но теперь, по его мнению, они никому и не нужны, если НАТО ставит ракеты в 50 км от российского Белгорода.

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