Кедми о заявлении Байдена: "США собираются сдаваться России"

Президент США Джозеф Байден не понимает, что он говорит, поскольку не понимает, где он проговаривается. И его слова, сказанные на пресс-конференции в четверг вечером, — это доказательство готовности Запада принять ультиматум России. Такое мнение высказал израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми в эфире стрима на YouTube-канале Соловьёв LIVE.

Американский лидер Джозеф Байден заявил, отвечая на вопрос журналистов, что очень обеспокоен ситуацией напряжённости между Россией и Западом, которая, по его словам, может в любой момент выйти из-под контроля. Лидер США также добавил, что, если не произойдёт крупномасштабной ядерной войны, Владимир Путин вряд ли будет доминировать в обычной войне.

Этой фразой Байден фактически признаёт, что в случае ядерной войны Россия будет доминировать, и он в этом не сомневается, считает Кедми. По мнению эксперта, это ключ ко всему.

Всё, что происходит, — это хорошо разыгранный сценарий, несмотря на то, что ничего такого нет, и не один факт этого не подтверждает, отметил аналитик. Все кричат об угрозе вторжения России на Украину и строят разные варианты развития событий, добавил он.

"Всё это направлено только на одно. Именно на первую фразу: "В случае ядерной войны у России будет преимущество". То есть Соединённые Штаты собираются сдаваться. Они собираются удовлетворить основные требования России, потому что это ультиматум, потому что у них нет сил", — заключил политолог.

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