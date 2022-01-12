Специалист Вакулин оценил возможность отключения Telegram в Германии

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин прокомментировал Pravda.Ru заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отключить Telegram в стране.

"У нас в России Telegram планировали заблокировать, но всё произошло безуспешно. Но если начнут блокировку Telegram в Германии и сервису не помогут Google, Amazon и другие IT-компании, на серверы которых переезжал мессенджер, то его действительно возможно будет заблокировать", — заявил Фезер.

Специалист допустил блокировку в Германии Google и Amazon, если они помогут Telegram избежать отключения.

"Если объединятся друзья Telegram, то Германия может заблокировать и Google, и Amazon. Однако это будет очень чревато последствиями. Это может вызвать общественный резонанс, поскольку компания Google — это не просто только Google и YouTube, это и еще дополнительная операционная система Android. Это смартфоны на базе Android и так далее", — отметил Фезер.

Он рассказал, с какими последствиями столкнётся мессенджер и его основатель Павел Дуров в случае блокировки сервиса на территории Германии.

"Это спад аудитории. Не более. Это финансово не ударит никак. Просто произойдет спад аудитории, поскольку в Telegram не существует каких-то вариантов монетизации и так далее. Но если в будущем Павел Дуров введёт рекламу в сервисе, то из-за спада аудитории он может потерять, соответственно, и прибыль", — подчеркнул специалист по компьютерной безопасности.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства.

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