Президент США Джо Байден должен обнародовать перечень санкций, которые планируется ввести в отношении РФ в случае ухудшения ситуации на Украине.
С таким требованием к Белому дому обратились американские дипломаты и сотрудники сферы национальной безопасности.
В официальном заявлении сказано, что данное решение повлияет на дальнейшие действия России.
Документ подписали экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, политолог Фрэнсис Фукуяма и другие специалисты.
Ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Байден пригрозил "масштабными санкциями" в связи с напряжённой обстановкой на Украине.
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