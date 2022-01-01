Американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ

Президент США Джо Байден должен обнародовать перечень санкций, которые планируется ввести в отношении РФ в случае ухудшения ситуации на Украине.

С таким требованием к Белому дому обратились американские дипломаты и сотрудники сферы национальной безопасности.

В официальном заявлении сказано, что данное решение повлияет на дальнейшие действия России.

По мнению дипломатов, если на Украине начнётся вооружённый конфликт, США обязаны немедленно ввести "болезненные санкции" против РФ, передаёт Associated Press.

Документ подписали экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, политолог Фрэнсис Фукуяма и другие специалисты.

Ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Байден пригрозил "масштабными санкциями" в связи с напряжённой обстановкой на Украине.

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