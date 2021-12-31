Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта

Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал заявление сенатора США от Республиканской партии Роджера Уикера о том, что если российская сторона "решится на вторжение на Украину", то американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России.

"Ладно, если бы о подобных вещах говорили какие-то сумасшедшие блогеры", — посмеялся Леонков.

Он обратил внимание на то, что Россия является единственной страной, которая на 88% обновила свой ядерный арсенал, а "американцы этим похвастаться не могут". Также аналитик добавил, что американские подводные лодки тоже "требуют ремонтов".

"Риторика со стороны США напоминает мне игру в карты, когда американцы блефуют и повышают ставки. Но ведь у них карта слабая, а у нас — сильная! Мы говорим, остановитесь, вы проиграете — но они не слушают. Такое ощущение, что они закрыли глаза и уши и просто прут напролом!" — сказал Леонков argumenti.ru.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена носил конкретный характер, направленный на решение проблем.

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