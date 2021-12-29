В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 января 2022 года на территории России.

В своём Telegram-канале политик подчеркнул: в уходящем году Госдума приняла ряд важных нововведений, которые начнут действовать уже в следующем месяце. Он перечислил самые важные законы:

Выплаты на детей до трёх лет . Количество семей, получающих ежемесячные пособия на первого и второго ребёнка, увеличится. Поддержка положена семьям, среднедушевой доход которых меньше двух прожиточных минимумов в регионе. Вырастет и размер выплат. Он будет равен прожиточному минимуму на детей на тот год, когда родители обратились за деньгами.

. Количество семей, получающих ежемесячные пособия на первого и второго ребёнка, увеличится. Поддержка положена семьям, среднедушевой доход которых меньше двух прожиточных минимумов в регионе. Вырастет и размер выплат. Он будет равен прожиточному минимуму на детей на тот год, когда родители обратились за деньгами. Защита животных . В РФ запретят работу зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов без лицензий.

. В РФ запретят работу зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов без лицензий. Материнский капитал . Вступает в силу норма, согласно которой капитал будет индексироваться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции.

. Вступает в силу норма, согласно которой капитал будет индексироваться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции. Снижение закредитованности населения . Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов МФО.

. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов МФО. Налоговый вычет на спорт . Государство вернёт часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.

. Государство вернёт часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Пенсия по инвалидности без заявления . Теперь такие выплаты будут назначать автоматически по предложению органов службы занятости.

. Теперь такие выплаты будут назначать автоматически по предложению органов службы занятости. Отказ от идентификации по биометрии. Если человек не хочет проходить проверку с использованием биометрических персональных данных, то он сможет и без них получить государственную услугу.

Кроме того, Володин напомнил, что с 2022 года по всей стране начнёт действовать единый номер вызова экстренный служб — 112.

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