В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 января 2022 года на территории России.
В своём Telegram-канале политик подчеркнул: в уходящем году Госдума приняла ряд важных нововведений, которые начнут действовать уже в следующем месяце. Он перечислил самые важные законы:
- Выплаты на детей до трёх лет. Количество семей, получающих ежемесячные пособия на первого и второго ребёнка, увеличится. Поддержка положена семьям, среднедушевой доход которых меньше двух прожиточных минимумов в регионе. Вырастет и размер выплат. Он будет равен прожиточному минимуму на детей на тот год, когда родители обратились за деньгами.
- Защита животных. В РФ запретят работу зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов без лицензий.
- Материнский капитал. Вступает в силу норма, согласно которой капитал будет индексироваться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции.
- Снижение закредитованности населения. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов МФО.
- Налоговый вычет на спорт. Государство вернёт часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.
- Пенсия по инвалидности без заявления. Теперь такие выплаты будут назначать автоматически по предложению органов службы занятости.
- Отказ от идентификации по биометрии. Если человек не хочет проходить проверку с использованием биометрических персональных данных, то он сможет и без них получить государственную услугу.
Кроме того, Володин напомнил, что с 2022 года по всей стране начнёт действовать единый номер вызова экстренный служб — 112.
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