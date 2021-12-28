В МИД заявили, что власти РФ не видят смысла в санкциях против СП-2

Глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что власти РФ не видят смысла в американских санкциях против "Северного потока-2".

По его словам, газопровод уже построен, его нужно ввести в эксплуатацию, несмотря на все заявления об ограничительных мерах.

Дипломат отметил, что Россия заинтересована в продолжении партнёрства с европейскими странами в области энергетики. Для этого, подчеркнул Биричевский, Москва принимает необходимые меры по расширению маршрутов газоснабжения.

"С уверенностью могу сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками", — сказал директор департамента МИД в интервью РИА Новости.

Биричевский убеждён: санкции в отношении СП-2 противоречат интересам многих европейских государств. РФ надеется, что газопровод пройдёт все процедуры и начнёт функционировать, заключил дипломат.

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