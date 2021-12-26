Песков назвал гарантии безопасности "вопросом жизни и смерти" для РФ

Получение от Запада гарантий безопасности является для РФ вопросом "жизни и смерти", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, РФ на протяжении двух десятков лет сталкивается с методичным обманом со стороны Запада о непродвижении НАТО на восток.

В результате этого обмана безопасность страны оказалась под угрозой.

"Мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: … под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что действия властей РФ будут зависеть от обеспечения её безопасности, гарантии которой должен предоставить Запад. По словам главы государства, в случае отказа США и НАТО дать такие гарантии ответ РФ может различаться в зависимости от предложений военных экспертов.

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