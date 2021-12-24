Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский должен ответить за незаконные решения СНБО

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся ответить за незаконные решения СНБО, связанные с введением санкций против граждан стран и запретом на работу нескольких телеканалов. Об этом заявил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что никогда не поддерживал ограничительные меры в отношении жителей Украины. По его мнению, члены Совета национальной безопасности и обороны не имеют право на выполнение функций судебных организаций.

"Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда", — сказал Разумков в интервью изданию "Левый берег".

Экс-спикер Рады добавил, что наказание в итоге понесут все чиновники, поставившие подпись в тех или иных документах. Он убеждён: придёт время, когда ответственные лица, в том числе Зеленский, пойдут на допросы.

Ранее СНБО ввёл санкции против ряда СМИ и граждан Украины, в том числе в отношении депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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