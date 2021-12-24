Лавров: США проводят политику, создающую токсичную атмосферу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недружественная политика, которую проводят власти США в отношении РФ, создаёт токсичную атмосферу.

Кроме того, по мнению дипломата, такая линия американцев препятствует налаживанию спокойных связей между государствами.

"Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей", — сказал глава МИД в интервью газете "Ослободженье".

Он подчеркнул, что недружелюбие США выражается в постоянных санкциях против РФ, выдвижении бездоказательных обвинений и других "враждебных шагах". Всё это, отметил дипломат, влияет на создание токсичной атмосферы, мешающей профессиональному общению и диалогу.

Ранее посол США в России Джон Салливан сообщал, что прогресса в обсуждении предложенных Москвой гарантий безопасности всё-таки можно добиться. МИД РФ неделю назад направил Штатам и НАТО проекты соглашений, в которых Североатлантическому альянсу предложено отказаться от продвижения на восток.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.