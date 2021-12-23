Путин: закон РФ об иноагентах более либеральный, чем в США

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента BBC Петра Козлова о том, как в РФ работает закон об иноагентах.

По словам президента, российское законодательство в этой сфере более либеральное, чем в США. Он отметил, что деятельность организаций, признанных иноагентами, не запрещена на территории страны.

Также Путин подчеркнул: такой закон придуман не российскими чиновниками, а в государстве, которое многие считают "светочем демократии".

"А в чём разница с РФ? В том, что если вы не закрыли свою деятельность, вам в США грозит уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли. В России подобного нет. Мы не запрещаем работу. Наш закон гораздо более либеральный", — сказал Путин.

Он добавил, что иноагенты должны честно заявлять об источниках финансирования.

"У нас 74 организации признаны иноагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО", — заключил президент.

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