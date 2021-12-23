Путин рассказал, в каком городе России хотел бы жить

Российский лидер Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста издания "Новгород Ведомости" Людмилы Данилкиной. Она спросила, какой город РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, президент хотел бы выбрать для жизни.

Путин возмутился, почему Данилкина исключила Москву и Санкт-Петербург.

"В одном из этих городов я родился, поэтому сразу подумал о Петербурге, когда вы задали вопрос. Но у нас и другие города развиваются. Я уже говорил, это один из драйверов роста. Я бы подумал о Петербурге как о родном городе, но если другие, то посмотрите на юг — Краснодар хорошо развивается, Крым", — сказал глава государства.

Президент также добавил, что сегодня нужно модернизировать прежде всего малые города, создавая необходимую инфраструктуру для комфортного передвижения россиян.

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