Российские регионы нанижут на "шампур" агломераций

Укрупнение регионов стало темой апреля в дискуссиях властей и экспертов. Чиновники склоняются к мысли о непригодности для России "агломератизации" пространств.

Но пока разговоры идут именно о них. Как пишет журналист Дмитрий Смирнов, в рамках проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры" предлагается образовать в России к 2030 году шесть агломераций мирового уровня и 14 — общенационального масштаба.

Сама идея у многих вызывает скепсис. Как отметил обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, "если подобное станет реальностью, то Россия превратится в самую настоящую пустыню, а может быть, даже и исчезнет с карты мира".

В проекте "Реальная демократия" высказали мнение, что при таком подходе отчётливо видна логика суверенной колонии: "Народ есть балластный объект, мешающий власти-субъекту осваивать ренту. В агломерации его удобнее и подавлять, и вообще держать в узде".

С этим согласны и у "Прохорова": "Конечно, человеческий ресурс в агломерациях эксплуатировать легче. Но на самом деле стране, чтобы она не развалилась, нужен индустриально-муниципальный каркас, а не агломерационный "шампур". Концентрация ресурсов в рамках так называемых агломераций усиливает и без того разительный дисбаланс между ареалами городов-миллионников и остальными территориями.

Аналитики напоминают, что изначально реформа оправдывалась экономией на госаппарате. Но помимо этого "пространственное развитие" удобнее осуществлять в рамках крупных территорий. Особенно при появлении нового типа — федеральных территорий.

Хотя перспективы этой затеи достаточно предсказуемы. расти будут только три метрополии:

Московская агломерация,

Питерская агломерация,

Причерноморская метрополия.

Деньги и активные люди так и будут стекаться в них.

"Хинтерланд так и будет пустеть и постепенно умирать", — считает "Толкователь".

Впрочем саму идею реализовывать всё равно будут, поскольку в данном случае цель — это сокращение административной нагрузки на бюджет. Вторая цель — кадровый голод. Федеральная власть расписывается в том, что не смогла подготовить региональных лидеров-профессионалов.

Текущая логика распределительных механизмов создаёт избыточную нагрузку на центр и формирует в региональных администрациях дотационных субъектов отчётно-иждивенческие настроения. По мнению "Незыгаря", возможное укрупнение регионов решит эту проблему.

К тому же сокращение региональных администраций означает сокращение влияния региональных игроков и этому, безусловно, будут противиться местные игроки. Плюс может быть использована тема локального патриотизма, добавил у себя в паблике эксперт "Друида".

В качестве возможной альтернативы аналитики канала "Алехин" озвучили мысль, что давно назрела реформа в виде объединения муниципальных образований — районов и малых городов, в которых численность населения за последние годы значительно снизилась. Именно это уже снизит нагрузку на бюджеты регионов.

"Толкователь" развивает тему в таком ключе, что идеальным развитием для большинства регионов будет сервисная экономика, а также промыслы. Люди могли бы функционировать внутри небольших коллективов, сформированных на основе семей, родственников и ближнего круга друзей.

"Если представить, что вдруг нами начала править профессиональная и более гуманная власть, то видны две новые точки роста. Первая — взрывной рост пригородов, жизни в частных домах. Вторая — взрывной рост Сахалина-Приморья", — резюмировал эксперт.

Проблема в том, что нынешняя Россия отличается отсутствием проекта развития и сверхзадачи, а механизм федерализации страны был ликвидирован. Усиление централизации идёт наперекор тому, что требуется стране.

Но какие-то попытки изменить ситуацию предпринимаются. В России хотят в два раза сократить количество моногородов — с таким предложением выступил глава минэка Максим Решетников.

В настоящее время в России насчитывается 321 моногород, однако до конца 2021 года такой статус должен остаться лишь у 163 муниципалитетов. Около 30 российских моногородов, по мнению чиновников, развивать нецелесообразно — они должны войти в агломерации вокруг региональных столиц.

Напомним, сейчас в РФ только Московская агломерация входит в мировой топ городов (26% ВВП страны). Наличие только одной агломерации с постиндустриальной экономикой снижает конкурентоспособность страны в глобальной экономике.

"А остальные регионы? Так для них Путин со товарищи придумали прорывные и инфраструктурные проекты на триллионы. Смогут — будут "почти как Москва". Нет — останутся на обочине наблюдать за тем, как мимо их Муходранска пролетают скоростные поезда из Москвы в Москву", — заключают эксперты "Себестоимости событий".

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