Почему рекомендации ВОЗ являются обязательными к исполнению в России?

Обозреватель отдела "Наука" издания Argumenti. ru Александр Чуйков объяснил, почему "даже самые бредовые" рекомендации ВОЗ являются обязательными к исполнению в России.

Аналитик отметил, что связь между суверенной по Конституции Российской Федерацией и Всемирной Организацией Здравоохранения — международной организацией "с весьма специфической репутацией", и, соответственно, обязательства исполнять её требования, лежит в подписанном 18 января 2009 года между этими двумя сторонами соглашением о сотрудничестве, одобренном МИД РФ и российским минздравом.

Это соглашение предполагает, что для России все заключения и советы ВОЗ носят не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер.

Автор напомнил, что обязательными к исполнению в России являются не только рекомендации, но также испытания, исследования и эксперименты, организуемые ВОЗ.

"А если ещё вспомнить то, что для нас обязательными являются международные медико-санитарные правила, подготовленные всё той же неутомимой ВОЗ и вступившие в силу 15 июля 2007 г., то национальные законы о здравоохранении можно кинуть в пыльный угол", — выразил беспокойство текущим положением вещей автор.

Обозреватель напомнил, что крупнейшим спонсором ВОЗ являются не государства-члены организации, а Фонд Билла и Мелинды Гейтс, которые в итоге получают от этого сотрудничества в десятки раз больше на росте своих акций.

"То есть правительство России "оказывает содействие" и позволяет "проводить испытания и эксперименты" карманной международной организации, которую финансируют "большой друг всей Земли Билл Гейтс" и его коллеги из "большой фармы"! — резюмировал автор.

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