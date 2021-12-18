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Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе

Политика

Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что балтийские страны будут уничтожены, если в Европе произойдёт крупный военный конфликт.

Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе

По его словам, все северо-западные соседи Белоруссии, кроме Польши, сегодня в плане боевой подготовки ничего из себя не представляют.

Тем не менее, как подчеркнул Арчаков, главы прибалтийских государств постоянно нагнетают обстановку.

"Как будто они мечтают о серьёзном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся силы их просто сметут с лица земли", — отметил заместитель госсекретаря Совета Безопасности Белоруссии в интервью "Национальной обороне".

Кроме того, он добавил, что поведение балтийских стран представляет собой "одну и ту же отработанную линию", чтобы оказать давление на властей Белоруссии, а также затронуть некоторые интересы РФ.

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