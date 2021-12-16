Песков: диалог между Россией и Западом важен даже в непростых условиях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог между РФ и Западом продолжится, несмотря на различные позиции по некоторым проблемам.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину пока не удаётся договориться с главами США и Франции по принципиальным вопросам. Однако Песков считает, что это не повод для прекращения общения, передаёт РИА Новости.

"Абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что намерен ещё раз переговорить с Путиным. По предварительным данным, очередная беседа может состояться до конца 2021 года, однако конкретных договорённостей пока нет.

Кроме того, глава Франции Эммануэль Макрон также собирается встретиться с российским президентом.

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