Песков обозначил условия для переговоров Путина с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским при соблюдении трёх условий.

По его словам, диалог должен быть понятным, подготовленным и ориентированным на достижение конкретного результата, передаёт РИА Новости.

"Путин остаётся открытым для диалога, мы заинтересованы в нём", — подчеркнул Песков.

Ранее украинский лидер Зеленский заявлял, что намерен использовать напряжённую ситуацию с "Северным потоком-2" как повод для встречи с руководителем РФ. Он планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с энергетической безопасностью и исполнением "минских соглашений". Кроме того, как отмечал глава Украины, необходимо определить шаги, которые в дальнейшем поспособствуют окончанию конфликта.

Во время переговоров с американским лидером Джо Байденом Зеленский также сообщал о желании встретиться с президентом России.

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