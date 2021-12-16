EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась ниже 60%
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" поразил "Цирконом" береговую мишень
Вильфанд: на следующей неделе в Москву придёт "циклонище" и мороз
Из-за гибели девушки при наезде машины на пешеходов в Петербурге завели дело
В Госдуме сегодня рассмотрят закон о QR-кодах в общественных местах
Как в воду канули: в России находят лишь 17 процентов пропавших без вести
Врач Комаровский развеял миф о пользе сердечных капель при стрессе
Отец Стаса Пьехи нищенствует в Вильнюсе
Инвестаналитик Чечушков: рубль может выйти "из диапазонов" в 2022 году

Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус "спонсора терроризма"

Политика

Американские сенаторы предложили закрепить за РФ статус "государства-спонсора терроризма" в связи с кризисной ситуацией на Украине.

Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус "спонсора терроризма"

Высокопоставленный член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш представил на обсуждение "Акт, гарантирующий Украине автономию путём укрепления её обороны".

По его словам, в 2022 году Киеву необходимо предоставить военную помощь в размере 450 миллионов долларов, чтобы обезопасить от "агрессии" со стороны России. Идею политика поддержали восемь сенаторов.

"Законопроект утверждает 450 миллионов долларов иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году, определяет Россию как государство-спонсор терроризма", — сказано в релизе на сайте комитета.

Риш выступил за предоставление президенту США Джо Байдену дополнительных полномочий, если он всё-таки решит направить все имеющиеся средства на поддержку Украины.

Кроме того, в Сенате предложили сделать санкции против "Северного потока-2" более жёсткими.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США уведут Индию у России? Михеев ошарашил правдой
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Суд арестовал кассира из Ачинска, которая украла больше 20 миллионов рублей
Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус "спонсора терроризма"
Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась ниже 60%
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
В Госдуму внесли законопроект о местном самоуправлении: с глав спросят строже
Мария Бутина в куклы не наигралась или по Штатам ностальгирует?
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" поразил "Цирконом" береговую мишень
Вильфанд: на следующей неделе в Москву придёт "циклонище" и мороз
Из-за гибели девушки при наезде машины на пешеходов в Петербурге завели дело
В Госдуме сегодня рассмотрят закон о QR-кодах в общественных местах
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Ветеринарного врача ужаснула история умершего кота Волочковой
Шоу-бизнес
Ветеринарного врача ужаснула история умершего кота Волочковой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников