Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус "спонсора терроризма"

Американские сенаторы предложили закрепить за РФ статус "государства-спонсора терроризма" в связи с кризисной ситуацией на Украине.

Высокопоставленный член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш представил на обсуждение "Акт, гарантирующий Украине автономию путём укрепления её обороны".

По его словам, в 2022 году Киеву необходимо предоставить военную помощь в размере 450 миллионов долларов, чтобы обезопасить от "агрессии" со стороны России. Идею политика поддержали восемь сенаторов.

"Законопроект утверждает 450 миллионов долларов иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году, определяет Россию как государство-спонсор терроризма", — сказано в релизе на сайте комитета.

Риш выступил за предоставление президенту США Джо Байдену дополнительных полномочий, если он всё-таки решит направить все имеющиеся средства на поддержку Украины.

Кроме того, в Сенате предложили сделать санкции против "Северного потока-2" более жёсткими.

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