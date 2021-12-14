Медики получат двойные надбавки за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить спецнадбавки медикам, которые будут бороться с коронавирусом в новогодние праздники.

Путин напомнил, что в этом году медки, работающие с "ковидными больными" во время праздников, получали спецнадбавки в двойном размере.

"Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", — сказал глава государства. Его цитирует РИА Новости.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что на эти цели потребуется восемь миллиардов рублей, и эти деньги в бюджете имеются.

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