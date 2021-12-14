Путин вошёл в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года

Президент России Владимир Путин занял девятое место в рейтинге самых почитаемых мужчин мира 2021 года. Если сравнивать с прошлым годом, российский лидер поднялся на три строчки.

Рейтинг подготовила международная исследовательская группа YouGov, занимающаяся данными и аналитикой, она провела опрос среди граждан из самых разных стран и представила его результаты.

На сайте компании рейтинг поделён на две части: самые почитаемые мужчины и самые почитаемые женщины. На первых позициях в двух колонках, как и в 2020 году, оказались бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель соответственно.

"В исследовании этого года для составления списка было опрошено более 42 000 человек в 38 странах и территориях",- отметила компания.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обогнал в президентском антирейтинге Петра Порошенко и занял первое место.

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