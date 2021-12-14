EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме раскритиковали идею отказаться от Нового года в "американском" стиле
Российских водителей попросили чистить крышу машины от снега
Госдума приняла закон о региональной власти
На медсестру завели уголовное дело за поддельную прививку врачу
В Арктике летом 2020 года был установлен новый температурный рекорд
В 2022 году ожидается дальнейший рост цен на абонементы в фитнес-клубы
Посол РФ в Британии пообещал ответ России на вступление Украины в НАТО
Садальский высказался по делу Рашкина: "Теперь ночью можно ходить спокойно"
Открытие зимнего сезона на "Розе Хутор" перенесли на 25 декабря

Путин вошёл в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года

Мир

Президент России Владимир Путин занял девятое место в рейтинге самых почитаемых мужчин мира 2021 года. Если сравнивать с прошлым годом, российский лидер поднялся на три строчки.

Путин вошёл в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года

Рейтинг подготовила международная исследовательская группа YouGov, занимающаяся данными и аналитикой, она провела опрос среди граждан из самых разных стран и представила его результаты.

На сайте компании рейтинг поделён на две части: самые почитаемые мужчины и самые почитаемые женщины. На первых позициях в двух колонках, как и в 2020 году, оказались бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель соответственно.

"В исследовании этого года для составления списка было опрошено более 42 000 человек в 38 странах и территориях",- отметила компания.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обогнал в президентском антирейтинге Петра Порошенко и занял первое место.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПУТИН на ПМЭФ 2021 — Самые сильные цитаты
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею отказаться от Нового года в "американском" стиле
Российских водителей попросили чистить крышу машины от снега
Госдума приняла закон о региональной власти
Судмедэксперт Туманов: Диета по группе крови — деньги на ветер
На медсестру завели уголовное дело за поддельную прививку врачу
В Арктике летом 2020 года был установлен новый температурный рекорд
Невролог: за день до экзамена нельзя пить новые препараты
В 2022 году ожидается дальнейший рост цен на абонементы в фитнес-клубы
Посол РФ в Британии пообещал ответ России на вступление Украины в НАТО
ЕСПЧ обязал РФ выплатить более €370 тысяч женщине, которой муж отрубил кисти рук
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество

Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.

Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Мир. Новости мира
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Глава МИД ФРГ парой фраз взвинтила цены на газ в Европе
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Политика. Новости и аналитика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников