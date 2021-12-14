Песков: Путин обсудит с Си Цзиньпином агрессивную риторику НАТО и США

В среду, 15 декабря, состоятся онлайн-переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы собираются обсудить лидеры государств.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин рассмотрят темы, связанные с международной проблематикой, в том числе агрессивную риторику Североатлантического альянса и США, передаёт РИА Новости.

"Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединённых Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения", — сказал Песков.

Также он добавил, что в ходе переговоров будут подняты вопросы о поставках газа в Китай и оформлении новых контрактов. Как подчеркнул государственный деятель, "энергодиалог" обязательно включат в повестку. Кроме того, предполагается, что Путин поговорит с коллегой из КНР о сотрудничестве в сфере высоких технологий, совместных инвестициях и торговле.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.