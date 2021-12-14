Блинкен: власти США не допустят конфликта с Китаем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация президента Джо Байдена точно не допустит перерастания соперничества с Китаем в конфликтную стадию.

По его словам, американский лидер неоднократно говорил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину о том, что хочет сохранить отношения в их прежнем виде, несмотря на постоянное соперничество в разных сферах.

"Байден заявил Цзиньпину в прошлом месяце: мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьёзностью", — приводит РИА Новости комментарий Блинкена.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что в случае начала конфликта с Китаем последствия могут оказаться "катастрофическими".

Как отметил Блинкен, руководители государств должны делать всё, чтобы избежать негативного варианта развития событий.

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