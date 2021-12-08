Посол РФ в Венгрии: Москва увеличивает объёмы поставок газа в Европу

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что Москва увеличивает объёмы поставок голубого топлива в европейские государства после многочисленных просьб партнёров.

По его словам, компания "Газпром" не должна никого спасать в период энергетического кризиса, ведь такие вопросы необходимо решать в Министерстве по ЧС.

Россия выполняет все контрактные обязательства в Европе, обеспечивая бесперебойные поставки ресурсов, сообщается на сайте посольства РФ в Венгрии.

"В этом году "Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 10%, в целом увеличение поставок российского топлива на континент составляет 15%, имея в виду и сниженный газ. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят партнёры", — сказал Станиславов.

Он также добавил, что власти РФ никогда не отказывали коллегам в сотрудничестве.

"Россия даже увеличила поставки через ГТС Украины. Наши контрактные обязательства будут перевыполнены", — заключил дипломат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.