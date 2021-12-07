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Сенатор Косачёв: переговоры Путина и Байдена помогут "разрядить напряжённость"

Политика

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом позволит "разрядить напряжённость" в отношениях между государствами.

Сенатор Косачёв: переговоры Путина и Байдена помогут "разрядить напряжённость"

По его словам, лидеры стран смогут обсудить вопросы, связанные с активностью НАТО в Черноморском регионе и военной поддержкой Киева со стороны западных держав, передаёт РИА Новости.

"Потенциально сегодняшний разговор может и должен послужить разрядке напряжённости в двусторонних отношениях", — подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что на практике диалог РФ и США станет более продуктивным, если американцы всё-таки откажутся от "искусственного и агрессивного нагнетания" проблем.

Телефонные переговоры Путина и Байдена состоятся во вторник, 7 декабря, примерно в 18:00. По предварительным данным, главы государств обсудят:

  • кризисную ситуацию на Украине;
  • высокую активность НАТО рядом с границами России;
  • инициативы по гарантиям безопасности.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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