Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом позволит "разрядить напряжённость" в отношениях между государствами.
По его словам, лидеры стран смогут обсудить вопросы, связанные с активностью НАТО в Черноморском регионе и военной поддержкой Киева со стороны западных держав, передаёт РИА Новости.
"Потенциально сегодняшний разговор может и должен послужить разрядке напряжённости в двусторонних отношениях", — подчеркнул сенатор.
Он также добавил, что на практике диалог РФ и США станет более продуктивным, если американцы всё-таки откажутся от "искусственного и агрессивного нагнетания" проблем.
Телефонные переговоры Путина и Байдена состоятся во вторник, 7 декабря, примерно в 18:00. По предварительным данным, главы государств обсудят:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.