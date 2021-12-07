Песков: Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандской четвёрке"

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, не будет предлагать главе США Джо Байдену присоединиться к "нормандской четвёрке". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня этот формат показывает низкую эффективность в силу того, что Украина отказывается соблюдать Минские соглашения.

"Байден вряд ли получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат, хотя его эффективность в последнее время весьма и весьма скромна из-за того, что Киев не выполняет Минские договорённости", — отметил Песков в эфире "Первого канала".

Государственный деятель также подчеркнул: власти Франции и Германии по-прежнему солидарны с Россией в том, что "нормандская четвёрка" пока не нуждается в расширении.

Главная задача политиков, задействованных в этом формате переговоров, заключается в мирном урегулировании кризиса на востоке Украины.

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