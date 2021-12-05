Захарова увидела фашистский топоним в "плане вторжения" в Незалежную от Bild

Официальный представитель МИД Мария Захарова, раскритиковала статью немецкой газеты Bild "План вторжения Путина на Украину" за использование фашистского топонима. По её словам, немецкие переработали "американские картинки" из публикации в американском СМИ.

По словам Захаровой, немецкие журналисты "по кусочкам" собрали "бредовую" картинку и даже не потрудились уточнить названия городов.

"Львов на карте обозначен как "Лемберг". Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким он фигурирует в официальном материале МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как отметила представитель МИД, непонятно, какой информацией руководствовались сотрудники таблоида и на что "намекали", когда указали при "захвате Киева" российские войска якобы продвинутся до "линии Коростень-Умань".

"Умань — место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Показанный факт махрового антисемитизма в ряде немецких журналистов", — написала представитель МИД.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение российского сенатора Алексея Пушкова о статье в немецком таблоиде. Так, по мнению политика, такие публикации специально готовят почву для "агрессии".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.