Официальный представитель МИД Мария Захарова, раскритиковала статью немецкой газеты Bild "План вторжения Путина на Украину" за использование фашистского топонима. По её словам, немецкие переработали "американские картинки" из публикации в американском СМИ.
По словам Захаровой, немецкие журналисты "по кусочкам" собрали "бредовую" картинку и даже не потрудились уточнить названия городов.
"Львов на карте обозначен как "Лемберг". Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким он фигурирует в официальном материале МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Как отметила представитель МИД, непонятно, какой информацией руководствовались сотрудники таблоида и на что "намекали", когда указали при "захвате Киева" российские войска якобы продвинутся до "линии Коростень-Умань".
"Умань — место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Показанный факт махрового антисемитизма в ряде немецких журналистов", — написала представитель МИД.
Ранее Pravda.Ru публиковала мнение российского сенатора Алексея Пушкова о статье в немецком таблоиде. Так, по мнению политика, такие публикации специально готовят почву для "агрессии".
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