Пушков прокомментировал "схему атака" Украины: "Руки чешутся"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление немецкого таблоида Bild, которые опубликовали якобы "схему атаки" России при вторжении в Незалежную.

По словам политика, такие публикации специально готовят почву для "агрессии".

"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах НАТО: "Надо поставить русских на место!", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что именно такие материалы публиковали перед столкновениями в Ираке и Ливии. При этом тема "российской агрессии" против Незалежной была и тогда у всех на слуху.

Ранее Pravda.Ru публиковала выдержки из статьи немецкого таблоида Bild. Так, по информации издания, им стали стали известны "планы России" о действиях при "вторжении на Украину" и даже якобы журналистам удалось достать схему нападения.

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