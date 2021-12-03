Мария Захарова в соцсетях поделилась "символичной фотографией", сделанной перед началом саммита ОБСЕ, прошедшего в Стокгольме.
На снимке глава российского МИДа в переговорной комнате ждёт госсекретаря США и министра иностранных дел Британии.
Российские пользователи Facebook оценили юмор официального представителя МИД:
Люси Андреева: "Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично"
Vladislav Glushenko: Отступать некуда, за нами песец))
Алексей Бирюков: С кем не договорится Лавров, к тем придёт откормленная северная лиса)))
На полях саммита российский министр также провёл отдельные встречи с действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.
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