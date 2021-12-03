Мария Захарова поделилась "символичным фото" Лаврова с саммита ОБСЕ

Мария Захарова в соцсетях поделилась "символичной фотографией", сделанной перед началом саммита ОБСЕ, прошедшего в Стокгольме.

На снимке глава российского МИДа в переговорной комнате ждёт госсекретаря США и министра иностранных дел Британии.

@Мария Захарова

Российские пользователи Facebook оценили юмор официального представителя МИД:

Люси Андреева: "Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично"

@Мария Захарова

Vladislav Glushenko: Отступать некуда, за нами песец)) Алексей Бирюков: С кем не договорится Лавров, к тем придёт откормленная северная лиса)))

На полях саммита российский министр также провёл отдельные встречи с действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.