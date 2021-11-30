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Губернатор Севастополя Развожаев оценил намерение Лукашенко посетить Крым

Политика

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город ждёт визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому покажут исторические места, новые парки и выйдут с ним в море.

Губернатор Севастополя Развожаев оценил намерение Лукашенко посетить Крым

"Всегда ждём Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани", — сказал Развожаев в беседе с РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил о намерении посетить Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров будет означать, что Минск признаёт Крым территорией России, подчеркнул белорусский лидер. Президенты союзных стран собираются прилететь на полуострове в декабре 2021 года. По данным источника, близкого к МИД Белоруссии, визит будет приурочен к юбилею поэта Максима Богдановича.

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Белоруссия признала Крым российским
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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