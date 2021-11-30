Захарова раскритиковала дипломатию ФРГ и призвала перестать посылать угрозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления врио руководителя МИД Германии Хайко Мааса о готовности ФРГ к диалогу о снижении напряжённости на Украине.

Захарова назвала обращение Мааса странным способом пригласить Россию к совместной работе над деэскалацией на Украине. Как подчеркнула представитель МИД нашей страны, немецким властям стоило бы осуществить обязательства и повлиять на Киев, чтобы тот реализовал минские соглашения. Стагнация в этом вопросе — ошибка дипломатии ФРГ, отметила политик.

"Не надо двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Также она привела текст публикаций иностранных СМИ, которые цитировали врио министра иностранных дел Германии. Маас в своей речи напоминал, что военно-политический блок НАТО поддерживает Украину и готов защищать её территориальную целостность.

"Важно предпринять честные и устойчивые шаги по деэскалации, которые могут быть предприняты только путём переговоров. Не устаю подчёркивать, что двери в такие переговоры остаются открытыми для России", — сказал немецкий политик.

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