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Грызлов заявил о переходе Украиной "всех границ"

Политика

Постпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина "перешла все границы", обстреливая мирных жителей Донбасса и "бравируя" в СМИ использованием боевых беспилотников, которые запрещены минскими соглашениями.

Грызлов заявил о переходе Украиной "всех границ"

"Кроме того, киевская власть продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка", — цитирует Грызлова РИА Новости.

Постпред РФ спросил у представителя ОБСЕ, является ли нарушением использование боевых БПЛА. Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик ответил, что применение ударных дронов нарушает правила перемирия, однако опровергнул "факт применения "Байрактара" на Донбассе", отметил Грызлов.

Он добавил, что представители Украины не отреагировали на требование ДНР и ЛНР о возврате к выполнению своих обязательств по перемирию. Грызлов призвал вернуть Киев к выполнению этих обязательств.

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