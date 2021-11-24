"Одни интриги": жители Китая раскритиковали США из-за агрессии против РФ

Читатели китайского издания South China Morning Post заявили, что США пытаются разрушить дружественные связи между РФ и КНР.

Комментируя материал, в котором журналисты сообщили о планах Вашингтона рассорить Москву и Пекин, пользователи пришли к выводу, что такими заявлениями Штаты лишь портят свою репутацию на международной арене. Вместе с тем в Атлантическом совете инициативу американских политиков одобрили и назвали "решающей" для будущего.

"Америка занимается одними интригами в Азии", — написал один из читателей издания.

Также жители КНР подчеркнули, что из-за агрессии США китайский народ стал негативно воспринимать Запад, как и русские. По мнению пользователей, Штаты уже перестают доминировать в международном сообществе, ведь мир стал полицентричным.

Многие читатели поддержали РФ в связи с последними нападками западных политиков, утверждающих, что Кремль вынашивает планы по военному вторжению на территорию других государств.

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