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Политолог: Украина сама себя уничтожит без помощи России

Политика

Россия не видит смысла в вооружённом вторжении на Украину, ведь в стране и так уже идут междоусобные войны. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасёв.

Политолог: Украина сама себя уничтожит без помощи России

В эфире телеканала Ukrlive он подчеркнул, что украинские политические элиты регулярно устраивают столкновения внутри государства.

"Когда есть внутренняя борьба между элитами, властью, оппозицией или олигархами, то зачем внешняя война?", — озадачился Карасёв.

По его мнению, сегодня доводы украинских властей и Запада о том, что РФ собирается напасть на страну, звучат неубедительно.

Кроме того, политолог намекнул на огромное количество проблем в топливно-энергетической сфере Украины. Как отмечает специалист, заявления о возможной войне с Россией отвлекают внимание народа от реальных бед.

Ранее в украинском Минобороны сообщили, что Кремль якобы подготовил план нападения на государство с территории Крыма, материка и через Белоруссию, однако Москва отрицает все обвинения в агрессии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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