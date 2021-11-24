Россия не видит смысла в вооружённом вторжении на Украину, ведь в стране и так уже идут междоусобные войны. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасёв.
В эфире телеканала Ukrlive он подчеркнул, что украинские политические элиты регулярно устраивают столкновения внутри государства.
"Когда есть внутренняя борьба между элитами, властью, оппозицией или олигархами, то зачем внешняя война?", — озадачился Карасёв.
По его мнению, сегодня доводы украинских властей и Запада о том, что РФ собирается напасть на страну, звучат неубедительно.
Кроме того, политолог намекнул на огромное количество проблем в топливно-энергетической сфере Украины. Как отмечает специалист, заявления о возможной войне с Россией отвлекают внимание народа от реальных бед.
Ранее в украинском Минобороны сообщили, что Кремль якобы подготовил план нападения на государство с территории Крыма, материка и через Белоруссию, однако Москва отрицает все обвинения в агрессии.
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