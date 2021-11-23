Захарова: Британия то ли в географии запуталась, то ли в политических интригах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, как власти Великобритании относятся к миграционному кризису у своих и белорусских границ.

В своём Telegram-канале она подчеркнула, что всего за день Ла-Манш, разделяющий Францию и Британию, хотели пересечь более тысячи беженцев, а общее число нелегальных мигрантов, стремящихся пробраться на территорию государства, сегодня исчисляется десятками тысяч.

Вместе с тем в британских СМИ в последнее время всё чаще появляются публикации, в которых говорится о кризисе на границе Белоруссии и Польши. При этом авторы статей называют ситуацию чрезвычайно тяжёлой. Однако, по мнению Захаровой, обстановка с беженцами в Великобритании гораздо серьёзнее, чем происходящее на белорусско-польской границе.

"То ли запутались в географии, то ли в политических интригах", — прокомментировала официальный представитель МИД действия британских властей.

8 ноября к границе Белоруссии и Польши пришли около 2 тысяч мигрантов, в том числе женщины и дети. Многие из них до сих пор намерены попасть в страны ЕС.

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