Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что прошедшей ночью мигранты снова пытались прорваться через границу.
По его словам, методы беженцев немного изменились. Сейчас они пытаются небольшими группами форсировать границу сразу в нескольких местах.
"Не вызывает сомнений, что мигрантами управляют белорусские службы", — сказал Блащак в эфире RMF FM.
В Подляском воеводстве, расположенном на северо-востоке Польши, сообщили, что в тёмное время суток беженцы забросали полицейских и их автомобили камнями. Они повредили две машины, люди не пострадали.
Ситуация на белорусско-польской границе остаётся напряжённой с 8 ноября, когда сюда пришли около 2 тысяч мигрантов, в том числе женщины и дети. Нелегалы намерены попасть в страны Евросоюза, однако Польша отказывается пропускать их на свою территорию. Власти страны винят в создании кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.
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