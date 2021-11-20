В Польше заявили, что мигранты с помощью белорусских силовиков атакуют границу

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что прошедшей ночью мигранты снова пытались прорваться через границу.

По его словам, методы беженцев немного изменились. Сейчас они пытаются небольшими группами форсировать границу сразу в нескольких местах.

"Не вызывает сомнений, что мигрантами управляют белорусские службы", — сказал Блащак в эфире RMF FM.

В Подляском воеводстве, расположенном на северо-востоке Польши, сообщили, что в тёмное время суток беженцы забросали полицейских и их автомобили камнями. Они повредили две машины, люди не пострадали.

Ситуация на белорусско-польской границе остаётся напряжённой с 8 ноября, когда сюда пришли около 2 тысяч мигрантов, в том числе женщины и дети. Нелегалы намерены попасть в страны Евросоюза, однако Польша отказывается пропускать их на свою территорию. Власти страны винят в создании кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

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