Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалога глав России и Белоруссии недостаточно для урегулирования кризиса на белорусско-польской границе.

По его словам, решить проблему можно лишь путём продолжения контактов Минска с Евросоюзом. Кроме того, он сообщил, что лидеры Польши и Белоруссии сегодня обеспокоены проявлением жестокости на границе со стороны силовиков, передаёт РИА Новости.

"Собственно, кризис же на границе Белоруссии и Польши в основном. Сегодня как раз оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов", — сказал Песков.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

Накануне, 18 ноября, среди мигрантов выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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