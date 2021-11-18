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Путин заявил о росте соцвыплат на фоне увеличения прожиточного минимума

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные выплаты граждан РФ вырастут вместе с повышением прожиточного минимума в 2022 году.

Путин заявил о росте соцвыплат на фоне увеличения прожиточного минимума

Ранее глава государства предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6% до 12 654 рублей. В бюджете заложена индексация прожиточного минимума на уровне 2,5%, однако этого недостаточно, потому что инфляция опережает данный показатель, отметил Путин.

"На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, этих пособий, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Путин заявил о повышении минимального размера оплаты труда на на 8,6%. Таким образом, в 2022 году МРОТ составит 13 890 рублей.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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