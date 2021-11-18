Путин пожалел детей-мигрантов на польской границе: "Поливают водой"

Президент РФ Владимир Путин не одобрил поведение польских силовиков по отношению к мирным мигрантам с детьми.

Лидер России объяснил, что на границах Белоруссии и Польши страдают не только взрослые, но и дети. Владимир Путин отметил, что представление о том, как ведут себя силовики на границе, можно составить по кадрам из интернета и телевидения.

"Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолёты летают, сирены включают", — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Президент напомнил, что о недопустимости таких методов воздействия к гражданскому населению польские власти заявляли в 2014 году в контексте ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что в США во всём склонны обвинять Москву. Беженцы, по словам президента, рвутся в благополучную Европу за спокойной жизнью и высокими пособиями, и Россия с Белоруссией тут ни при чём.

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