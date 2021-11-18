Путин: Запад пытается вбить клин между Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю, и некоторым западным странам это не нравится, поэтому они пытаются вбить клин между Россией и Китаем. Заявление прозвучало на расширенной коллегии МИД РФ.

Несмотря на усилия Запада, Москва и Пекин будут расширять партнерство, отметил глава государства.

"Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнёры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", — цитирует Путина РИА Новости.

По словам лидера страны, Россия и Китай будут расширять взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, а также координировать действия на международной арене.

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