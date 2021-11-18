Депутат Госдумы решил, что он и его коллеги не справляются с обязанностями

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Валерий Гартунг считает, что он и его коллеги по парламенту не справляются с задачей по улучшению жизни россиян.

"Нас выбрали для чего? Для того, чтобы мы сделали всё возможное, чтобы жизнь граждан стала лучше. У нас это получается? Нет, не получается", — заявил Гартунг на пленарном заседании Госдумы.

По словам депутата, граждан не устроит просто объяснение причин, по которым они живут плохо. "Они хотят услышать, а как же сделать так, чтобы они жили лучше", — цитирует Валерия Гартунга URA. RU.

А вот мнение человека, с Госдумой не связанного... Пловчиха Юлия Ефимова некоторое время назад посетила свой родной город Волгодонск (Ростовская область). Увиденное её расстроило.

"Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России", — заявила спортсменка в эфире телеканала "Матч ТВ". По словам Ефимовой, в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новый дом. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.

Заметим, заявление спортсменки было достаточно эмоциональным, и на основании впечатлений о состоянии родного города, наверное, не стоит делать выводы про всю Россию. Хотя, вне всякого сомнения, повышение уровня жизни россиян является одной из самых серьёзных задач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.