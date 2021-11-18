Польша обвинила РФ в подготовке атаки на Киев во время миграционного кризиса

Польша не исключает, что Россия использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для отвлечения внимания от подготовки атаки на Киев. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул в интервью Bild, что западные страны обеспокоены усилением российской "агрессии" рядом с украинской границей. При этом, по его мнению, власти РФ могут использовать напряжённую обстановку с беженцами в своих целях, в том числе для дестабилизации Запада.

"Мы не знаем, что ещё они планируют. Возможно, кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые Владимир Путин готовит на Украине", — сказал Моравецкий.

Премьер-министр потребовал организовать "международное давление" на Россию. Он считает, что ключевая задача Евросоюза сегодня — остановить поток прибывающих на территорию Белоруссии мигрантов. Когда это удастся сделать, ЕС вернёт беженцев на родину, отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ лишь перемещает войска в пределах своего государства без каких-либо боевых намерений в отношении Украины.

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