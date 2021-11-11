По словам официального представителя государственного погранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, информация о смерти мальчика-беженца на границе является фейком.
Он рассказал, что 14-летнему ребёнку из Курдистана помогли белорусские медики. Врачи диагностировали переохлаждение, после чего оказали необходимую помощь, передаёт РИА Новости.
"Ночью одному из несовершеннолетних в числе мигрантов у белорусско-польской границы стало плохо. После стабилизации состояния мальчик вскоре вернулся к своей семье", — сообщил Бычковский.
Специалист добавил, что у стихийного лагеря нелегальных беженцев круглосуточно дежурит медперсонал из Белоруссии со всеми необходимыми лекарствами.
Ранее власти Литвы, Латвии и Польши обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко в создании миграционного кризиса. На границе сейчас находятся более двух тысяч человек, в том числе женщины и дети. Польские пограничники не позволяют им пройти через заграждения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!