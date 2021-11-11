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В Белоруссии опровергли информацию о смерти мальчика-беженца на границе

Политика

По словам официального представителя государственного погранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, информация о смерти мальчика-беженца на границе является фейком.

В Белоруссии опровергли информацию о смерти мальчика-беженца на границе

Он рассказал, что 14-летнему ребёнку из Курдистана помогли белорусские медики. Врачи диагностировали переохлаждение, после чего оказали необходимую помощь, передаёт РИА Новости.

"Ночью одному из несовершеннолетних в числе мигрантов у белорусско-польской границы стало плохо. После стабилизации состояния мальчик вскоре вернулся к своей семье", — сообщил Бычковский.

Специалист добавил, что у стихийного лагеря нелегальных беженцев круглосуточно дежурит медперсонал из Белоруссии со всеми необходимыми лекарствами.

Ранее власти Литвы, Латвии и Польши обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко в создании миграционного кризиса. На границе сейчас находятся более двух тысяч человек, в том числе женщины и дети. Польские пограничники не позволяют им пройти через заграждения.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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