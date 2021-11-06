Стало известно о разработке символики Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о ведущейся работе над символикой объединения.

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим", — сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства на заседании высшего Госсовета, которое проходило в режиме видеоконференции.

По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, военная доктрина принята на фоне изменения военно-политической обстановки в регионе, возникновения новых вызовов и угроз для Белоруссии и России, а также беспрецедентного внешнего давления на страны.

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