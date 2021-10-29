Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи 30-31 октября

Президент РФ Владимир Путин 30 и 31 октября поучаствует по видеосвязи в работе саммита G20. На повестке находятся вопросы о последствиях пандемии, возможностях цифровой экономики и изменении климата.

Видеоконференция будет проходить под итальянским представительством "Группы двадцати". Особое внимание политики уделят разговору об укреплении систем здравоохранения и проведении вакцинации, передаёт ТАСС.

"Я не готов сказать, какие временные рамки у саммита, там идёт сложная работа по синхронизации. Он будет проходить и в субботу, и в воскресенье", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Саммит G20 состоится в Риме. Ранее в Кремле информировали, что участие Путина в этом мероприятии находится на стадии согласования.

1-2 ноября в Глазго запланирована конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По словам Пескова, глава РФ не собирается очно присутствовать на встрече.

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