Песков: в РФ не будет перезапущена информационная кампания по вакцинации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг опубликованные в СМИ сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

По его словам, сведения абсолютно не соответствуют действительности, ведь информирование населения о прививках ведётся непрерывно, передаёт ТАСС.

"Никакого перезапуска нет. Это неверная информация. Кампания есть, и она будет продолжаться, пока не достигнем общественного иммунного барьера", — сказал Песков.

Государственный деятель сравнил информационную кампанию по вакцинации с ездой на велосипеде, так как все механизмы сейчас должны работать на постоянной основе. Он подчеркнул, что к россиянам обращаются с помощью традиционных и новых медиа.

Рассуждая о возможной жесткости применяемых мер, Песков заявил, что пандемия диктует высокие требования.

"Если человек не прививается, он может умереть, ему будет некомфортно жить", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

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