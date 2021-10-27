Чем кормили Меркель в Сибири, рассказал экс-губернатор Томска

Экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс рассказал, что "железная леди" осталась в восторге от сибирской кухни, хотя в ней есть свои нюансы.

Кресс рассказал, как встречали Ангелу Меркель с делегацией в Томске в 2006 году. В качестве канцлера фрау прилетела в Россию второй раз.

"Они прилетели вечером накануне саммита, ужинали в ресторане. Мы постарались представить наши экзотические блюда. Ей очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что, если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью, — поделился воспоминаниями Кресс с РИА Новости.

Не осталась равнодушна Меркель и русской традиции сушить грибы, которые сибиряки спустя пару лет привезли ей в Германию.

"Меркель принимала нашу делегацию Томской области в своей резиденции. Живо интересовалась, как и что. В качестве презента мы дарили нашу продукцию — сушёные белые грибы, и мы поняли, что ей и не только ей очень понравилось, и мы понемножку их снабжали", — рассказал экс-губернатор.

Вчера президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании её полномочий на посту канцлера. Она была на посту 16 лет. Новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, его планируют официально назначить в середине декабря.

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