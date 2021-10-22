Правительство РФ расширит программу льготной ипотеки на частные дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство решило расширить программу льготной ипотеки, которая теперь распространится и на частные дома.

Теперь за счёт льготного ипотечного кредита можно будет покупать частные дома, отметил Мишустин.

Он напомнил, что программа была запущена в 2020 году "как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли".

Россияне проявили большой интерес к льготной ипотеке, которая позволяла купить квартиру у застройщика по по ставке не выше 7% годовых, поэтому эта программа была продлена до 1 июля 2022 года, напомнил премьер-министр.

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